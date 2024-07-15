Названа новая версия крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье

Расследование крушения SSJ-100 продолжается. Всплыла новая версия, объясняющая причину катастрофы. Некоторые детали указывают на то, что происшествие могло случится из-за человеческого фактора.

Собеседник ТАСС, знакомый с ходом расследования обстоятельств катастрофы, уточнил, что подобные инциденты с этим самолетом уже происходили.

Он привел в пример катастрофы в Индонезии в 2011 году и в Шереметьеве в 2019 году – они случились по вине человеческого фактора. Однако точные данные по причине крушения самолета в Подмосковье будут позже.

Лайнер Sukhoi Superjet 100 упал под Коломной 12 июля. Погибло трое членов экипажа.

Одной из причин катастрофы называли проблемы с двигателем. СК РФ возбудил уголовное дело после крушения воздушного судна.