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17-летний подросток напал с ножом на бригаду скорой помощи в Москве

Происшествия
© Александр Поташев / Фотобанк Лори

Фото - © © Александр Поташев / Фотобанк Лори

В Пресненском районе Москвы 17-летний пациент напал на приехавшую по вызову бригаду скорой помощи. Медиков для юноши вызвала его мать, сообщает РЕН ТВ.

По предварительной информации, юноша заперся в туалете. Когда врачи попытались до него достучаться, он открыл дверь и атаковал их с ножом.

В результате происшествия фельдшера и санитара госпитализировали. У пострадавших медиков диагностировали резаные раны щеки и височной области.

Теперь в обстоятельствах случившегося предстоит разбираться правоохранительным органам.

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