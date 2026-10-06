17-летний подросток напал с ножом на бригаду скорой помощи в Москве

В Пресненском районе Москвы 17-летний пациент напал на приехавшую по вызову бригаду скорой помощи. Медиков для юноши вызвала его мать, сообщает РЕН ТВ .

По предварительной информации, юноша заперся в туалете. Когда врачи попытались до него достучаться, он открыл дверь и атаковал их с ножом.

В результате происшествия фельдшера и санитара госпитализировали. У пострадавших медиков диагностировали резаные раны щеки и височной области.

Теперь в обстоятельствах случившегося предстоит разбираться правоохранительным органам.

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