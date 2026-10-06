Семьи поспешили с ипотекой: спрос на льготные кредиты резко вырос в сентябре

В сентябре в России резко вырос спрос на льготную ипотеку: доля кредитов с господдержкой достигла 72% от общего числа выдач. За месяц банки выдали 72 тыс. таких кредитов на 440 млрд рублей — почти вдвое больше, чем в августе. Общий объем ипотечных выдач составил 614 млрд рублей, что стало максимумом с декабря 2025 года, сообщает «Коммерсант» .

Главной причиной всплеска эксперты называют стремление заемщиков оформить семейную ипотеку до изменения условий программы. С 1 октября размер ставки теперь зависит от количества детей и региона. Сохранить ставку на уровне 6% и ниже смогут преимущественно семьи с тремя и более детьми. Одновременно лимит кредита сократился до 10 млн рублей, а срок субсидирования ограничили 15 годами.

В банках также зафиксировали резкий рост выдач. Например, Сбербанк увеличил объем семейной ипотеки более чем вдвое по сравнению с августом. ВТБ за месяц заключил свыше 3,4 тыс. договоров почти на 23 млрд рублей. В Альфа-банке доля семейной ипотеки достигла 67% всех выдач против менее 55% месяцем ранее.

После изменения правил банки ожидают заметного охлаждения рынка. По оценке зампреда правления Абсолют-банка Антона Павлова, выдача ипотеки в октябре может сократиться на 50–60%, а к концу года снижение может составить 30–40% относительно прежних уровней. При этом массового перехода заемщиков на обычную ипотеку эксперты не ждут: средняя ставка по рыночным кредитам на вторичное жилье к концу сентября составляла около 19% годовых.

Дополнительным фактором для рынка остается ключевая ставка. В сентябре Банк России сохранил ее на уровне 14%, а в базовом прогнозе ожидает снижения до 13% к концу года. Однако даже возможное удешевление кредитов будет происходить постепенно: банки пока вынуждены учитывать высокую стоимость привлечения депозитов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.