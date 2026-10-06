Авторы «ВКонтакте» принесли Ozon 9,5 млн выкупленных заказов

Пользователи «ВКонтакте» оформили 9,5 млн заказов на Ozon через шопсы. Более 22 тысяч продавцов маркетплейса за год воспользовались инструментом внешнего продвижения товаров через авторов, об этом сообщила пресс-служба соцсети.

За год авторы «ВКонтакте» опубликовали 700 тысяч шопсов с товарами маркетплейса — обзоры, распаковки, скетчи и отзывы. Такой контент собрал свыше 45 млрд просмотров и привел к 9,5 млн выкупленных заказов. Количество заказов из авторского контента достигло 140 тысяч в сутки на конец сентября.

Наибольшее число заказов получили продавцы товаров для дома, бытовой химии, косметики и уходовых средств, а также продукции для животных.

«В „ВКонтакте“ существуют самые разнообразные авторские ниши и комьюнити, которые становятся партнерами для бизнеса. Каждый автор сам находит продукт, который органично вписывается в его контент, и рекомендует его так, как это будет уместно для его подписчиков. При этом алгоритмы рекомендаций позволяют публикациям находить новую аудиторию, которой близка эта тематика или товарная категория. Именно это сочетание — органичная подача от автора плюс точный таргетинг по интересам — дает бизнесу не разовый охват, а живую вовлеченность и конверсию в заказ», — подчеркнул операционный директор социальных сетей VK Андрей Гостев.

Директор по маркетингу и монетизации Ozon Олег Дорожок рассказал, что для продавцов Ozon авторский контент на внешних площадках все чаще становится частью системной работы со спросом.

«Бизнес использует его не только для отдельных размещений, но и как элемент общей стратегии продвижения: от первого контакта пользователя с товаром до покупки. Развитие социальной коммерции расширяет возможности предпринимателей работать с аудиторией за пределами маркетплейса и связывать этот интерес с конкретным предложением», — пояснил Дорожок.

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