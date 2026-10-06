«Зеленая ветка» метро встала: человек упал на рельсы в Москве Происшествия 06 октября 2026 22:14

В московском метро на «зеленой» ветке на станции метро «Новокузнецкая» человек упал на пути. Из-за этого пассажиров не выпускали из поезда, сообщает «Осторожно, новости».