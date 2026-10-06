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«Зеленая ветка» метро встала: человек упал на рельсы в Москве

Происшествия

В московском метро на «зеленой» ветке на станции метро «Новокузнецкая» человек упал на пути. Из-за этого пассажиров не выпускали из поезда, сообщает «Осторожно, новости».

Происшествие случилось на станции «Новокузнецкая» в центре города. Движение поездов на север приостановлено.

Позднее мужчину убрали с путей, но он не дышал.

Людей из прибывшего поезда не выпускали на станцию.

На месте происшествия работают экстренные службы, обстоятельства случившегося выясняются.

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