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Минобороны: за день ПВО сбила 110 украинских дронов

Спецоперация
© Наталия Кирсанова / Фотобанк Лори

Фото - © © Наталия Кирсанова / Фотобанк Лори

Минобороны России сообщило о перехвате большого числа украинских беспилотников в течение дня. По данным ведомства, в период с 08:00 до 20:00 дежурными силами ПВО были уничтожены 110 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Вражеские дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой и Ростовской областей.

Также противник атаковал Московский регион и Республику Крым.

На местах падения обломков работают компетентные специалисты. Ситуация находится на контроле.

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