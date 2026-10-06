Минобороны: за день ПВО сбила 110 украинских дронов
Фото - © © Наталия Кирсанова / Фотобанк Лори
Минобороны России сообщило о перехвате большого числа украинских беспилотников в течение дня. По данным ведомства, в период с 08:00 до 20:00 дежурными силами ПВО были уничтожены 110 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Вражеские дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой и Ростовской областей.
Также противник атаковал Московский регион и Республику Крым.
На местах падения обломков работают компетентные специалисты. Ситуация находится на контроле.
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