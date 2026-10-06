Под Екатеринбургом женщина заморила собаку голодом из мести экс-мужу

В конце сентября екатеринбурженка Наталья увидела в соцсетях объявление про истощенную собаку. Питомец был в предсмертном состоянии, после недели в стационаре американский булли умер, несмотря на попытки врачей спасти пса. Его заморила голодом бывшая хозяйка из мести своему экс-супругу, сообщает E1.RU .

Наталья выяснила, что собаку по кличке Мэгги намеренно держали в закрытой клетке около трех месяцев, не кормили ее и не поили водой. По словам волонтера, хозяйка Виктория таким способом хотела отомстить бывшему мужу.

«Я работаю волонтером в одиночку, не сотрудничаю с зоозащитами и не организую сборы. О собаке узнала из обычного чата жителей Верхней Пышмы. Туда написала девушка, что она забрала пса у алкашей. Я, видя, что собака тяжелая, начала общаться с этой девушкой и поняла, что спасать животное она особо не собирается. Она мне ответила: если собака доживет до утра, то приезжайте», — рассказала волонтер.

Под предлогом доставки лечебных паштетов Наталья поехала в Верхнюю Пышму. Она экстренно забрала собаку и повезла ее в стационар в Екатеринбурге.

«Собаку приняли в критическом состоянии, в крайне тяжелом истощении последней степени. Она уже была бледная. Первые трое суток я собаку содержала на свои финансы, мне помогали друзья, потом уже подключилась группа помощи. В общей сложности она провела в стационаре пять дней, ее уже собирались выписывать», — поделилась екатеринбурженка.

Спустя какое-то время собака начала самостоятельно ходить, есть и даже играть. В клинику домашние питомцы в таком состоянии попадают крайне редко — все сотрудники ветклиники надеялись на лучшее и полюбили Мэгги, но она умерла.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.