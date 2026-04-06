Нашли без вести пропавшего: выросло число погибших на заводе в Нижнекамске
«112»: количество погибших на заводе в Нижнекамске увеличилось до 12
Число погибших при взрыве на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамске выросло до 12. Спасатели нашли в завалах тело последнего без вести пропавшего человека, сообщает «112».
В поисково-спасательной операции участвовали специалисты МЧС России и другие уполномоченные службы — более 200 человек и 20 единиц спецтехники.
Предприятие поддерживает семьи погибших и пострадавших. Семьи погибших получают 10 млн рублей, госпитализированным сотрудникам выплачивают 3 млн рублей и компенсируют затраты на реабилитацию.
Взрыв на территории завода прогремел 31 марта. После этого начался мощный пожар. Предварительно, ЧП на мощностях СИБУРа могло произойти из-за взрыва осушителя. Пострадавшими числятся 96 человек.
