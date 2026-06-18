В Раменском округе благоустраивают лесопарки «Зверинец» и «Восьмидорожье»

Благоустройство лесопарков «Зверинец» и «Восьмидорожье» продолжается в Раменском округе. На территориях демонтировали три моста и ведут монтаж металлоконструкций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В лесопарках «Зверинец» и «Восьмидорожье» продолжаются работы по благоустройству. Специалисты демонтировали три моста, сейчас идут монтаж металлоконструкций и сварочные работы. Практически по всей территории уже сформирована дорожно-тропиночная сеть.

«Также дорожно-тропиночная сеть уже практически разбита по всей территории. Мы прекрасно понимаем, что перекрыли сейчас все короткие пути, которыми пользовались наши жители. Мы приносим извинения за доставленные неудобства. Но все достроится, и здесь станет красиво и безопасно», — рассказала директор Раменского городского парка Анна Юсупова.

В «Восьмидорожье» создадут семейную зону отдыха с детскими площадками, местами для пикников и площадкой для выгула и дрессировки собак. Лесопарк «Зверинец» станет преимущественно спортивной территорией: здесь появятся раздевалки для лыжников, а также футбольные и баскетбольные площадки.

«Мы построим раздевалки для нашего лыжного сообщества, для наших юных лыжников. Также там будут и футбольные, и баскетбольные площадки. То есть территория будет за спорт, за здоровье, за движение», — добавила Анна Юсупова.

Работы ведутся с минимальным вмешательством в природную среду — благоустройство проводят по существующим тропинкам. Раменский лесопарк является объектом культурного наследия и популярным местом отдыха жителей. После завершения работ территория станет более комфортной и безопасной для прогулок и занятий спортом.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.