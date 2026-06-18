«Капсулу времени» в виде мусорных куч возрастом 4500 лет нашли в Гренландии
В Гренландии в вечной мерзлоте нашли древние мусорные кучи возрастом 4500 лет, которые хранят следы человеческой жизни, сообщает «Моя Планета» со ссылкой на сайт Phys.org.
Профессор Датского технического университета Франк Ореструп отметил, что такие древние свалки (миддены) из костей животных, экскрементов, раковин и предметов быта являются уникальным биологическим архивом — они сохранили микробные сигналы человеческой деятельности на сотни лет.
В большинстве мидденов удалось обнаружить бактерии, связанные с людьми и животными. Это как безвредные кишечные бактерии, так и потенциально опасные виды. Ученые благодаря находкам также изучили гены, связанные с антимикробной устойчивостью.
Исследователи считают, что риск высвобождения древних патогенов при таянии этих обледенений невысок, потому что после высвобождения в талые стоки микробиом из вечной мерзлоты быстро вытесняется современными микроорганизмами. Однако в будущем, в случае дальнейшего потепления, ситуация может измениться.
По словам ученых, данные находки помогают понять прошлые контакты людей и животных и оценить будущие микробные риски при таянии вечной мерзлоты.
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