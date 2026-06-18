«Капсулу времени» в виде мусорных куч возрастом 4500 лет нашли в Гренландии

В Гренландии в вечной мерзлоте нашли древние мусорные кучи возрастом 4500 лет, которые хранят следы человеческой жизни, сообщает «Моя Планета» со ссылкой на сайт Phys.org .

Профессор Датского технического университета Франк Ореструп отметил, что такие древние свалки (миддены) из костей животных, экскрементов, раковин и предметов быта являются уникальным биологическим архивом — они сохранили микробные сигналы человеческой деятельности на сотни лет.

В большинстве мидденов удалось обнаружить бактерии, связанные с людьми и животными. Это как безвредные кишечные бактерии, так и потенциально опасные виды. Ученые благодаря находкам также изучили гены, связанные с антимикробной устойчивостью.

Исследователи считают, что риск высвобождения древних патогенов при таянии этих обледенений невысок, потому что после высвобождения в талые стоки микробиом из вечной мерзлоты быстро вытесняется современными микроорганизмами. Однако в будущем, в случае дальнейшего потепления, ситуация может измениться.

По словам ученых, данные находки помогают понять прошлые контакты людей и животных и оценить будущие микробные риски при таянии вечной мерзлоты.

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