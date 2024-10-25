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На устроившего резню в гипермаркете Петербурга неадеквата завели уголовное дело

Следственные органы Петербурга возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц после резни, которую устроил неадекватный мужчина в гипермаркете «Окей», сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по городу.

В пятницу в гипермаркете на проспекте Космонавтов злоумышленник начал резать покупателей ножом. Четыре человека, получивших ранения разной степени тяжести, были доставлены в медучреждения. Им оказана вся необходимая помощь.

Подозреваемого задержали на месте происшествия. Им оказался 44-летний Юрий, который профессионально занимался фехтованием.

Стражи порядка и криминалисты проводят анализ на месте преступления, собирают записи с камер наблюдения и общаются с очевидцами.

Ранее в Сети появилось видео нападения. На кадрах можно наблюдать, как мужчина атакует прохожих и кидается стеклянными бутылками.