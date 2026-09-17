Рузский регоператор принял в МФЦ 485 жителей Подмосковья за неделю

Специалисты Рузского регионального оператора за неделю проконсультировали в МФЦ 485 жителей Подмосковья по вопросам обращения с отходами и оформлению документов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Жители Подмосковья могут получить в МФЦ консультации региональных операторов по вопросам обращения с отходами. За неделю специалисты Рузского регионального оператора приняли в офисах многофункциональных центров 485 человек.

В МФЦ можно уточнить порядок вывоза отходов и расчета нормы накопления, оформить заявления, получить справки и акты сверок по обращению с ТКО. Кроме того, жители могут заключить договор на обслуживание в этой сфере.

Услуги региональных операторов доступны в офисах МФЦ ряда городских и муниципальных округов Подмосковья в рамках проекта по сотрудничеству компаний. Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко ранее отмечал, что в регионе работают более 25 точек обслуживания и открываются дополнительные офисы. Это позволяет жителям обращаться к специалистам без предварительной записи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.

Сокращать вредные выбросы и улучшать качество атмосферы помогает федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Еще одна важная задача нацпроекта — создание современнных комплексов по переработке отходов и борьба с незаконными свалками.