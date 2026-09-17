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Вклады в сентябре 2026 года: где получить самый высокий процент — топ-20 банков

Шпаргалки
Ольга Дерябина / Фотобанк Лори

Фото - © Ольга Дерябина / Фотобанк Лори

О самых выгодных банковских вкладах в сентябре по версии «Выберу.ру» читайте в материале РИАМО.

1. Народный вклад. ПСБ

Сумма — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей. Срок — от 32 до 150 дней. Ставка — 30%.

2. Вклад «Выгодный старт +». Сбербанк России

Сумма — от 10 тысяч до 100 тысяч рублей. Срок — 3 месяца. Ставка — 19%. 

3. Вклад «Щедрая осень с Халвой». Совкомбанк

Сумма — от 50 тысяч рублей. Срок — от 90 до 1095 дней. Ставка — 17%. 

4. Срочный вклад Сейв. Яндекс Банк

Сумма — от 10 тысяч рублей. Срок — от 14 до 730 дней. Ставка — 16%. 

5. Вклад «Выгодное начало». Банк «ВТБ»

Сумма — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей. Срок — 91 день. Ставка — 15%. 

6. «Выгодный старт». Банк «Санкт-Петербург»

Сумма — от 10 тысяч до 500 тысяч рублей. Срок — 3 месяца. Ставка — 15%. 

7. Вклад «Оптимальный». ВБ Банк

Сумма — от 50 тысяч рублей. Срок — от 60 дней до 1 год. Ставка — 15,1%.

8. Вклад «Мой Дом % в конце срока». ДОМ.РФ Банк

Сумма — от 30 тысяч рублей до 15 миллионов рублей. Срок —от двух месяцев до трех лет. Ставка — 14,5%. 

9. Вклад «Приветственный». Банк Синара

Сумма — от 10 тысяч рублей. Срок — от 90 до 1080 дней. Ставка — 14,5%. 

10. Вклад «МКБ. Перспектива». Московский Кредитный Банк

Сумма — от 10 тысяч рублей до трех миллионов рублей. Срок — от 95 до 1100 дней. Ставка — 14,5%. 

11. Вклад «Классический». Еврофинанс Моснарбанк

Сумма — от 30 тысяч рублей. Срок — от одного месяца до одного года. Ставка — 14,8%. 

12. Вклад «Солидный урожай». Солид Банк

Сумма — от 30 тысяч рублей до 10 миллионов рублей. Срок — 91 день. Ставка 14,25%. 

13. Вклад «Новые деньги». Примсоцбанк

Сумма — от 100 тысяч рублей. Срок — 91 день. Ставка — 14,1%. 

14. Вклад «Новый старт». Транскапиталбанк

Сумма — от 50 тысяч рублей. Срок — от 31 до 370 дней. Ставка — 14%. 

15. Вклад «Подарок+». Банк «Приморье»

Сумма — от 100 тысяч рублей. Срок — от 31 до 1095 дней. Ставка — 14%. 

16. Вклад «Новый сезон - выгодный». Сургутнефтегазбанк

Сумма — от 10 тысяч рублей. Срок — от 31 до 91 дня. Ставка — 14,15%. 

17. Вклад «МТС Максимум». МТС-Банк

Сумма — от 1 рубля. Срок — от 120 до 367 дней. Ставка — 13,97%. 

18. Вклад «Отличный старт». БыстроБанк

Сумма — от 10 тысяч рублей. Срок — от 120 до 195 дней. Ставка — 14%. 

19. Вклад «МФК Лучший». Банк «Международный Финансовый Клуб»

Сумма — от 2 миллионов рублей. Срок — от трех месяцев до 18 месяцев. Ставка — 14,1%.

20. Вклад «Доход плюс». Банк Уралсиб

Сумма — от 2 миллионов 500 тысяч рублей до 7 миллионов рублей. Срок — 181 день. Ставка — 14%.