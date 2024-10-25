Появилось видео резни в супермаркете Петербурга
Появились кадры нападения на «Окей» в Петербурге
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В Сети появились кадры нападения человека с ножами на супермаркет «Окей» в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, как мужчина атакует людей и бросается стеклянными бутылками, сообщает Mash.
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За считанные минуты до резни мужчина начал вести себя неадекватно. Горожанин разбрасывал стеклянные бутылки в разные стороны, угрожал применить нож. После этого он набросился на людей с двумя кухонными ножами.
По данным комитета по здравоохранению Петербурга, в результате ЧП в «Окее» в Московском районе пострадали пять человек. Нападавшего задержали и увезли на допрос, где он заявил, что устроил атаковал магазин из-за ненависти к людям.
Подозреваемый в нападении на петербургский «Окей» профессионально занимался фехтованием.