Резавший покупателей питерского «Окея» оказался фехтовальщиком-профессионалом

Напавший на «Окей» в Петербурге был профессиональным фехтовальщиком

Мужчина, задержанный за нападение на покупателей супермаркета «Окей» в Санкт-Петербурге, профессионально занимался фехтованием. Он атаковал людей двумя кухонными ножами, сообщает Baza .

В Сети также появилось видео нападения мужчины на магазин. На кадрах 44-летний подозреваемый кидает в прохожих бутылки и бросается на людей. После этого нападавший начал орудовать двумя кухонными ножами.

Подозреваемого зовут Юрий, он жил неподалеку от атакованного магазина. На допросе он заявил, что решил устроить резню из-за ненависти к окружающим.

По данным комитета по здравоохранению Петербурга, в результате ЧП в магазине «Окей» пострадали 5 человек.