Сидишь и любуешься: прозрачный общественный туалет заметили в московском парке

«Сначала мы с невестой посмеялись. Мол, необычный опыт можно получить (хотя скорее психологическую травму и трудности в физиологическом процессе)», — написала свадебный фотограф с ником anastacia.svetlova в Instagram*.

По словам Анастасии, затем невеста зашла в кабинку и выяснилось, что двери немного просвечивают. Снаружи были видны движения белой одежды.

Фотограф добавила, что стеклянные стены справа и слева от двери покрыты непроницаемой пленкой, которой нет на двери туалета. В связи с этим появляются вопросы к создателям данного дизайнерского решения.

* Принадлежит компании Meta. Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.