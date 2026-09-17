«Добробот» помог почти 61 тыс жителей Подмосковья с вопросами имущества

Онлайн-помощник «Добробот» с августа прошлого года обработал 60 997 обращений жителей и предпринимателей Подмосковья по земельным и имущественным вопросам, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Интеллектуальный онлайн-помощник «Добробот» с августа прошлого года принял 60 997 обращений жителей и предпринимателей Подмосковья. Сервис помогает разобраться в земельном законодательстве и направляет пользователей к нужной электронной форме заявления.

Пользователю достаточно описать ситуацию простыми словами, после чего система задает уточняющие вопросы и формирует маршрут получения услуги. «Добробот» помогает, в частности, оформить участок без торгов, получить справку об отсутствии задолженности по аренде, согласовать сделку, изменить вид разрешенного использования земли или оформить договор аренды.

Министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров подчеркнул, что сервис позволяет сократить число ошибок при подаче документов и сроки оказания услуг. Автоматизация также освобождает специалистов от типовых консультаций для рассмотрения заявлений.

Помощник доступен на главной странице регионального портала госуслуг, в разделах «Жилье» и «Земля», а также в мобильном приложении «Добродел». Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник отметила, что сервис работает круглосуточно, анализирует запросы и помогает пользователям найти нужную услугу без специальных знаний и посредников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.