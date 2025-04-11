На прощании с Пашей Техником задержали не менее 5 человек

У силовиков появились претензии к более чем 5 гражданам, которые пришли на прощание с рэпером Пашей Техником в московском Лефортове. Их задержали, сообщает РИА Новости .

Проводить интернет-знаменитость в последний путь пришли тысячи человек. У храма Петра и Павла, где проходила церемония, собралась целая толпа поклонников рэпера. Из-за этого на месте дежурили силовики.

Из-за фанатов на Солдатской улице было затруднено движение. Толпа устроила давку, а все продуктовые магазины, расположенные рядом с храмом, закрылись из опасений, что начнутся беспорядки.

Некоторые поклонники даже устраивали истерику в ходе траурной церемонии.

В итоге на прощании с Пашей Техником задержали не менее 5 человек. Один из них запустил дрон прямо над толпой. Он назвался приятелем рэпера.

Паша Техник скончался 4 апреля в больнице Таиланда. Его похоронили на Николо-Архангельском кладбище.