Люди рыдают и впадают в истерику на прощании с Пашей Техником

С прощания с Пашей Техником силой вывели девушку в истерике

С церемонии прощания с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым) вывели девушку, у которой началась истерика. Пришедшая сопротивлялась, кричала «нет» и «этого не может быть, это невозможно», сообщает SHOT.

Девушка была в слезах и громко кричала. Двое сотрудников взяли ее под руки и вывели с церемонии. В это время она пытались вырваться из-под рук мужчин.

В слезах из храма также вышел еще один мужчина.

Прощание с Пашей Техником проходит в храме Петра и Павла в Лефортово, родном районе рэпера. С Ивлевым уже простились его коллеги по андеграунд-группе Kunteynir, родители, бывшая жена Ева Карицкая, другие рэперы и слушатели.

На церемонию прощания пришли сотни людей, из-за чего дорога оказалась перекрыта. Собравшиеся также устроили давку, залезали на заборы и скандировали «Паша Техник». На церемонии также произошли задержания.

Пашу Техника похоронят на Николо-Архангельском кладбище. В Сети уже появилось фото музыканта, лежащего в гробу.

Павел Ивлев умер 4 апреля в больнице Таиланда. Известному андеграунд-рэперу было 40 лет.