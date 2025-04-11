Задержан оператор дрона, который запустил его на прощании с Пашей Техником

В Москве мужчина запустил дрон над толпой людей, которые пришли проститься с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым), сообщает SHOT .

Полицейские задержали нарушителя. Им оказался друг покойного, его зовут Максим.

Мужчина запускал дрон серии Mavic прямо над поклонниками интернет-звезды, которые пришли на церемонию прощания с рэпером.

Задержанный в данный момент вместе со своим БПЛА находится у сотрудников полиции.

Прощание с Пашей Техником проходит в храме Петра и Павла. Поклонники интернет-знаменитости перекрыли движение рядом с местом траурной церемонии, а также устроили давку.

Рэпер скончался 4 апреля в больнице Таиланда. Похороны пройдут на Николо-Архангельском кладбище.