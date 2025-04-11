Прощающиеся устроили давку, залезли на забор и скандируют «Паша Техник»

Прощающиеся с Пашей Техником залезли на забор и начали скандировать его имя

На церемонии прощания с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым) собравшиеся залезли на забор и скандируют «Паша Техник». Толпа также устроила давку, передает корреспондент РИАМО.

Церемония проходит в Храме Петра и Павла в Лефортово, родном районе рэпера. Попрощаться с лидером андеграунд рэп-группы Kunteynir пришли его родители, бывшая супруга Ева Карицкая, близкие, коллеги по цеху и слушатели.

Паша Техник умер 4 апреля в больнице Таиланда. Его похоронят на Николо-Архангельском кладбище.

Официальная причина смерти Ивлева — легочная инфекция, заявлял его менеджер Марк Яровный со ссылкой на тайских врачей.

По мнению близких, Техник ушел из жизни из-за последствий употребления наркотиков. Его госпитализировали в Таиланде и вводили в искусственную кому, однако спасти исполнителя не удалось.

Паша Техник неоднократно лечился от наркотической зависимости и лежал в реабилитационных центрах.