Менеджер Паши Техника назвал причину смерти рэпера

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Российский рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) умер в больнице Таиланда из-за легочной инфекции, заявил его менеджер Марк Яровный в своем Telegram-канале . По его словам, тайские врачи указали именно эту причину в свидетельстве о смерти Ивлева.

«Наконец-то удалось забрать документы. В свидетельстве о смерти стоит заключение тайских врачей: легочная инфекция», — написал менеджер.

Марк также заявил, что Пашу Техника похоронят в Москве «в той одежде, в которой ходил в обычной жизни».

Лидер московской андеграунд-группы Kunteynir Паша Техник умер 4 апреля в Таиланде. Рэперу было 40 лет, у него остался маленький сын Иван.

Тело Ивлева доставят в Москву 9 апреля. Церемония прощания с артистом пройдет в открытом режиме, проститься с ним смогут все желающие.