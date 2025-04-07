Стало известно, когда тело Паши Техника доставят в Москву

Тело рэпера Паши Техника (Павла Ивлева), который скончался в больнице Таиланда, доставят в Москву 9 апреля. Церемония прощания с покойным лидером группы Kunteynir будет открытой, прийти проститься смогут все желающие, сообщила экс-супруга Ивлева Ева Карицкая в своем Telegram-канале .

Карицкая репостнула сообщение проекта «Выжившие», который помогал Технику лечиться от наркозависимости и боролся за его жизнь после госпитализации в Таиланде.

«Дата похорон уточняется, прощальная церемония будет открытой, чтобы все желающие смогли проститься с Пашей», — заявили в проекте.

Информацию о дате и месте прощания с Пашей Техником опубликуют позже.

Московский рэпер Паша Техник умер в Таиланде 4 апреля. Перед смертью у 40-летней легенды российского рэп-андеграунда отказали все органы. Близкие подозревали, что Ивлева могли госпитализировать на Пхукете из-за последствий употребления наркотиков.

Бывшая жена Техника обвиняла в смерти своего экс-супруга некоего тайского наркодилера, которого называла Эдиком. Позже этот мужчина утверждал, что, наоборот, заботился о рэпере и «отбирал» у него наркотики. Он также пообещал найти человека, причастного к смерти музыканта.

Подробнее о том, чем ныне покойный Паша Техника запомнился россиянам и отечественной рэп-сцене, читайте в статье РИАМО.