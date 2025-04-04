У Паши Техника отказали перед смертью все органы

В последние дни у Паши Техника (Павла Ивлева) началась полиорганная недостаточность — перестали работать печень, почки и легкие. Медики ввели его в искусственную кому, подключили к аппарату ЭКМО и вводили сильнейшие препараты, но спасти не смогли.

Изначально музыканта госпитализировали на Пхукете с отравлением запрещенными веществами. Как пояснили врачи, наркотики окончательно подорвали его иммунитет, что спровоцировало стремительное развитие пневмонии. Не исключено, что инфекция возникла из-за аспирации дыхательных путей рвотными массами.

О смерти музыканта сообщила его бывшая жена Ева Карицкая.

«Царствие небесное. Запомню тебя таким счастливым. Люблю», — написала экс-супруга в соцсетях.

Павел Ивлев родился 1 июля 1984 года. В 2001 году он основал группу Kunteynir. В 2022 году артист пережил клиническую смерть на фоне приема наркотиков.