Обвиняемый женой Техника «наркодилер» уверяет, что отбирал вещества у Паши
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Когда рэпер Паша Техник (Ивлев) умер, экс-супруга Ева Карицкая начала искать людей, которые виноваты в его гибели. По ее словам, к смерти музыканта причастна его последняя спутница, а также, как она его называет, «наркоторговец Эдуард», «продавший» артисту запрещенные вещества в Таиланде, сообщает Starhit.
Карицкая пообещала, что «закроет наркошоп мужчины в Таиланде». Однако Эдуард своими словами пытается опровергнуть вину в гибели Техника.
Он пообещал в ближайшее время отыскать человека, который виноват в гибели Техника. Эдуард добавил, что с тяжелыми наркотиками дел не имеет, и наоборот заботился о Технике.
«Все знают, что я отбирал у него даже то, что он приобретал на свои деньги. Я спорил с ним, ругался. Не хотел, чтобы он употреблял тяжелые вещества, знал, что он больной человек», — отметил Эдуард.
Он призвал не делать поспешных выводов. Также Эдуард пообещал в ближайшее время рассказать, кто передал запрещенные вещества погибшему.
Техник умер 4 апреля в больнице в Таиланде. Его отключили от аппарата жизнеобеспечения.