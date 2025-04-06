Обвиняемый женой Техника «наркодилер» уверяет, что отбирал вещества у Паши

Эдуард, которого обвинили в смерти Паши Техника: я отбирал у него вещества

Когда рэпер Паша Техник (Ивлев) умер, экс-супруга Ева Карицкая начала искать людей, которые виноваты в его гибели. По ее словам, к смерти музыканта причастна его последняя спутница, а также, как она его называет, «наркоторговец Эдуард», «продавший» артисту запрещенные вещества в Таиланде, сообщает Starhit .

Карицкая пообещала, что «закроет наркошоп мужчины в Таиланде». Однако Эдуард своими словами пытается опровергнуть вину в гибели Техника.

Он пообещал в ближайшее время отыскать человека, который виноват в гибели Техника. Эдуард добавил, что с тяжелыми наркотиками дел не имеет, и наоборот заботился о Технике.

«Все знают, что я отбирал у него даже то, что он приобретал на свои деньги. Я спорил с ним, ругался. Не хотел, чтобы он употреблял тяжелые вещества, знал, что он больной человек», — отметил Эдуард.

Он призвал не делать поспешных выводов. Также Эдуард пообещал в ближайшее время рассказать, кто передал запрещенные вещества погибшему.

Техник умер 4 апреля в больнице в Таиланде. Его отключили от аппарата жизнеобеспечения.