Рэпер Паша Техник умер в больнице Таиланда

Рэпер и блогер Паша Техник скончался в больнице в Таиланде в возрасте 40 лет. Об этом сообщает проект «Выжившие».

Врачи отключили его от аппарата жизнеобеспечения и констатировали смерть. Технику ранее резко стало плохо. Состояние музыканта было настолько тяжёлым, что тайские врачи даже не обсуждали вариант с транспортировкой в другую больницу.

Рэпер попал в тайскую больницу 28 марта после того, как отравился неизвестным веществом. Медики на Пхукете боролись за его жизнь больше недели.