На прощание с Пашей Техником приехала полиция. Люди все еще скандируют его имя

Полиция приехала к месту прощания с Пашей Техником

К месту прощания с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым) в Лефортово приехали сотрудники полиции, начавшие оттеснять собравшихся от дороги. После приезда правоохранителей люди продолжили скандировать «Паша Техник», передает корреспондент РИАМО.

Возможно, на церемонии прощания могли задержать одного человека.

На церемонию прощания с рэпером пришли сотни москвичей, многие из которых — молодые и юные люди. Людей было настолько много, что толпа перекрыла движение, также произошла давка. Пришедшие скандировали «Паша Техник».

Прощание с рэпером проходит в храме Петра и Павла. Церемонию уже посетили родители Ивлева, его бывшая супруга Ева Карицкая, коллеги по цеху, близкие и слушатели.

В Сети также появилось фото Паши Техника в гробу.

Рэпера и лидера андеграунд-рэп группы Kunteynir похоронят на Николо-Архангельском кладбище.

Паша Техник умер в больнице Таиланда 4 апреля. Рэперу было 40 лет.