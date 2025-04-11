Пашу Техника похоронили на Николо-Архангельском кладбище

Рэпера и продюсера Павла Ивлева, известного как Паша Техник, похоронили на Николо-Архангельском кладбище. С артистом успели проститься сотни людей, сообщает Baza .

Гроб с телом рэпера опустили в могилу под аплодисменты поклонников. Многие свистели и скандировали его имя.

На кладбище собрались более 500 человек. В основном это молодые люди, почитатели творчества артиста.

Паша Техник умер 4 апреля в больнице Таиланда. Известному андеграунд-рэперу и звезде соцсетей было 40 лет. Ранее в Сети опубликовали фото рэпера, лежащего в гробу.