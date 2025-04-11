Появилось фото Паши Техника в гробу

В Сети появились фотографии с церемонии прощания с лидером андеграунд рэп-группы Kunteynir Пашей Техником (Павлом Ивлевым). Попрощаться с музыкантом пришли его родители, бывшая супруга Ева Карицкая, коллеги по цеху, близкие и слушатели, сообщает SHOT .

Прощание с Пашей Техником в его родном районе Лефортово посетили сотни людей. Рэпера похоронят на Николо-Архангельском кладбище.

Московский рэпер Паша Техник умер 4 апреля в больнице Таиланда. Лидеру группы Kunteynir было 40 лет.

Паша Техник неоднократно попадал в реабилитационные центры из-за наркозависимости. По мнению близких рэпера, его госпитализировали в Таиланде также из-за последствий употребления наркотиков.

В заключении о смерти от тайских врачей говорится, что Паша Техник умер из-за легочной инфекции, заявлял его менеджер Марк Яровный.