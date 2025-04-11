Все продуктовые магазины закрыли рядом с храмом, где прощались с Пашей Техником

11 апреля рядом с храмом Петра и Павла в Москве, где проходило прощание с рэпером Пашей Техником, не работали все продуктовые магазины. Они закрылись, чтобы подростки не устроили беспорядки, сообщает «Осторожно, Москва» .

Среди закрытых магазины «Пятерочка», «Магнит», «ВкусВилл». На всех них повесили объявление, что магазин не работает «по техническим причинам».

Работники же утверждают, что магазины закрыли из-за опасений, что подростки, пришедшие на прощание с рэпером, могут устроить беспорядки.

«Чтобы не покупали тут алкоголь, не напивались, не было беспорядков», — рассказывают продавцы.

По словам сотрудников, магазины не будут работать ближайшие несколько часов.

11 апреля в храме Петра и Павла в Москве прошла церемония прощания с Пашей Техником. Рядом с храмом собралась толпа фанатов рэпера. Также присутствовала полиция.

Рэпер скончался 4 апреля в больнице Таиланда. Ему было 40 лет.