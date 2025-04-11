Все продуктовые магазины закрыли рядом с храмом, где прощались с Пашей Техником
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11 апреля рядом с храмом Петра и Павла в Москве, где проходило прощание с рэпером Пашей Техником, не работали все продуктовые магазины. Они закрылись, чтобы подростки не устроили беспорядки, сообщает «Осторожно, Москва».
Среди закрытых магазины «Пятерочка», «Магнит», «ВкусВилл». На всех них повесили объявление, что магазин не работает «по техническим причинам».
Работники же утверждают, что магазины закрыли из-за опасений, что подростки, пришедшие на прощание с рэпером, могут устроить беспорядки.
«Чтобы не покупали тут алкоголь, не напивались, не было беспорядков», — рассказывают продавцы.
По словам сотрудников, магазины не будут работать ближайшие несколько часов.
11 апреля в храме Петра и Павла в Москве прошла церемония прощания с Пашей Техником. Рядом с храмом собралась толпа фанатов рэпера. Также присутствовала полиция.
Рэпер скончался 4 апреля в больнице Таиланда. Ему было 40 лет.