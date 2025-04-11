Слушатели Паши Техника перекрыли движение на церемонии прощания

Пришедшие на церемонию прощания с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым) перекрыли одну из трамвайных полос, из-за чего транспорт «встал», передает корреспондент РИАМО. С рэпером прощаются родители, экс-жена Ева Карицкая, близкие, коллеги по цеху и слушатели.

Церемония прощания с рэпером проходит в храме Петра и Павла в его родном районе Лефортово. Ивлева похоронят на Николо-Архангельском кладбище.

В Сети также появилось фото Паши Техника в гробу.

Лидер андеграунд рэп-группы Kunteynir Паша Техник умер 4 апреля в больнице Таиланда. В официальном заключении о смерти говорится, что причиной смерти рэпера стала легочная инфекция.

Близкие музыканта заявляли, что Техника госпитализировали в Таиланде из-за последствий употребления наркотиков. Ранее он неоднократно проходил лечение в реабилитационных центрах, борясь с наркозависимостью.