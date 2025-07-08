Росавиация: в аэропорту Перми сняли временные ограничения

сегодня в 03:42

В аэропорту Перми сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Во время действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» два летевших в Пермь самолета.

Отмечается, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

С 5 по 7 июля в российских аэропортах отменили и задержали сотни рейсов. Причина — в ограничениях, которые вводились в связи с опасностью атаки украинских БПЛА. Ущерб авиакомпаний из-за сбоев в расписании оценили в 20 млрд рублей.