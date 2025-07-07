Ущерб авиакомпаний из-за сбоев в расписании 5–6 июля оценили в 20 млрд рублей

Транспортный коллапс в российских аэропортах, который произошел 5–6 июля, может обойтись авиакомпаниям в 20 млрд рублей, сообщает « Коммерсантъ ».

По словам экспертов и источников в отрасли, издержки только из-за отмены рейсов в первые сутки масштабного сбоя в трех российских аэропортах оцениваются в 4–6 млрд рублей.

Как пишет издание, отмена одного рейса Boeing 737-800 в компоновке на 158 пассажиров может обойтись перевозчику от 15 до 23 млн рублей в зависимости от направления. В расчет входят расходы на услуги аэропорта, топливо, работу экипажей и недополученная выручка.

Ранее Росавиация запретила самолетам совершать взлет и посадку в петербургском аэропорту Пулково.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в российских аэропортах.