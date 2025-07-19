На подлете к Москве сбит 14-й по счету дрон ВСУ за 19 июля

Собянин сообщил о ликвидации еще одного дрона на подлете к Москве

19 июля российская столица подвергается атаке со стороны киевского режима. Начиная с ночи, дежурные средства ПВО ликвидировали 14-й по счету вражеский беспилотник на подлете к городу. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны уничтожен вражеский БПЛА во время атаки на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении градоначальника.

На момент публикации заметки информации о пострадавших и разрушениях в результате падения обломков сбитого дрона не поступало.

Еще одну атаку БПЛА российские военные отразили около 18:00 по московскому времени. На тот момент это был 13-й дрон Украины, который пытался прорваться в российскую столицу.

На данный момент в Москве приостановлена работа двух аэропортов: Внуково и Домодедово. Воздушные гавани не принимают и не отправляют самолеты.