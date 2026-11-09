Супруги-фельдшеры начали работать на скорой помощи в Серпухове

Ирэм и Григорий Корнеевы устроились на Серпуховскую подстанцию скорой помощи после окончания медицинского колледжа в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Ирэм и Григорий Корнеевы выбрали скорую помощь еще во время учебы в Серпуховском филиале Московского областного медицинского колледжа. Их отношения начались на первом курсе: они сидели за одной партой, участвовали в жизни колледжа и были волонтерами-медиками. На третьем курсе супруги также дежурили в центре наркологии в Москве, где получили опыт работы с особыми пациентами.

Григорий родом из Серпухова. С юных лет он занимался самбо, стал бронзовым призером Всероссийских соревнований среди юношей. Всегда стремился помогать людям и защищать слабых. Помимо специальности фельдшера, имеет сертификат массажиста-универсала.

Ирэм родом из Протвино. Она профессионально занималась конным спортом, имеет III юношеский разряд по конкуру. С детства мечтала стать врачом: сначала получила образование косметолога-эстетиста, затем — фельдшера. В 2027 году планирует поступать в медицинский вуз.

«Работа на скорой медицинской помощи привлекла ребят возможностью коммуникации с разными слоями населения, постоянным передвижением и шансом спасти чью-то жизнь. Это много стоит в нашем ответственном и важном деле», — рассказал заведующий Серпуховской подстанцией Московской областной станции скорой медицинской помощи Алексей Кобышев.

По его словам, супруги намерены продолжать учебу, набираться опыта и повышать квалификацию. Руководитель поддержал их стремление к профессиональному развитию.

В свободное время Корнеевы любят вместе выезжать на природу, путешествовать по России и серьезно увлекаются рыбалкой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.