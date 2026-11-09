Врач из Воскресенска получила международную премию за верность профессии

Екатерина Борисовна Коновалова, заведующая вторым терапевтическим отделением из Воскресенска, стала лауреатом международной премии «За вклад в здоровье нации» в номинации «За верность профессии». Церемония прошла в Москве, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Премию учредила Национальная ассоциация заслуженных врачей при поддержке Минздрава. В конкурсе участвовали более 5 тыс. человек из 89 регионов. Екатерина Коновалова представила комиссии сертификаты, публикации, благодарности пациентов и сведения о победе в конкурсе «Лучший врач Подмосковья». Врач высшей категории работает в профессии 20 лет.

Коновалова рассказала, что терапевтическая служба, обслуживающая жителей Воскресенска и Егорьевска, разделена на два стационара. Отделения не имеют узкой специализации и тесно взаимодействуют, а число коек определяется нормативами с учетом численности населения.

Около трети пациентов ее отделения составляют тяжелые онкологические больные. Ранее Коновалова почти год занималась химиотерапией на базе «Гиганта». После открытия центра амбулаторной онкологической помощи туда перевели онкологов и дневной стационар. Химиотерапию в отделении больше не проводят, но продолжают принимать пациентов с запущенными заболеваниями.

«Даже если есть всего 1% на то, что мы достигнем положительного эффекта, мы будем бороться за этого пациента», — подчеркнула Коновалова.

Отделение взаимодействует с хирургами и сосудистым центром: помогает готовить пациентов с сопутствующими заболеваниями к операциям и принимает их для дальнейшего восстановления. В отличие от первого стационара, здесь есть палата интенсивной терапии.

Коновалова хотела бы развивать помощь пациентам с осложнениями после химиотерапии и облучения, совершенствовать зондовое питание и внедрять новые стандарты. По ее словам, своевременная реабилитационная терапия помогает продлить жизнь и улучшить ее качество.

Основой отношений с пациентом врач считает доверие и честность. Она также подчеркнула важность наставничества: поддержка опытного коллеги помогает молодым специалистам справляться с тяжелыми случаями и потерей пациентов, не уходя из профессии.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.