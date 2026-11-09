Директор московской школы высказался о конфликте педагога с девочкой-башкиркой

Администрация столичной школы № 2115 внимательно изучила обстоятельства, изложенные в обращении матери девочки, и инициировала внутреннюю проверку. Информацию об оскорблениях девочки со стороны учителя никто из учеников класса не подтвердил, сообщил РИАМО директор образовательного учреждения Николай Ларионов.

Ранее жительница Москвы в своем личном блоге рассказала, что учительница в одной из городских школ буллит ее детей, возможно, по национальному признаку. По ее словам, педагог потребовала принести документ из миграционного центра о том, что семья из Башкирии может находиться на территории РФ.

«В социальных сетях появились публикации о предполагаемых случаях некорректного обращения с ученицей нашей школы по национальному признаку. Для нас принципиально важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в школе комфортно и безопасно. Любые проявления неуважения, оскорбления и дискриминации, в том числе по национальному признаку, недопустимы», — сказал Ларионов.

По его словам, 22 октября, после продолжительного отсутствия ребенка на занятиях, классный руководитель уточнила у девочки наличие медицинской справки, так как заявление о причинах пропуска от родителей не поступало. При этом ученица была допущена к учебному процессу и присутствовала на всех уроках.

Также были проверены обстоятельства разговора о документах. По имеющейся у администрации информации, вопрос не касался миграционного учета, речь шла о другом документе из личного дела ребенка, актуальность которого учитель попросила уточнить.

Руководство школы понимает обеспокоенность семьи и продолжает внимательно изучать все обстоятельства произошедшего. К ситуации подключились сотрудники Городского психолого-педагогического центра. По итогам проверки будет установлена мера ответственности участников конфликта.

«Сейчас наша главная задача — обеспечить девочке комфортные условия для учебы. Администрация школы находится на связи с мамой ученицы и открыта к дальнейшему диалогу», — заключил Ларионов.

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