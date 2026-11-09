Банк России разрешил неквалифицированным инвесторам три криптовалюты

сегодня в 17:36

Банк России включил биткоин, эфир и USD Tether в перечень криптовалют для неквалифицированных инвесторов. Биржи смогут допустить их к публичному обращению с 17 ноября, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Регулятор установил перечень 6 ноября. Доктор экономических наук Ольга Орлова, заведующая кафедрой банков, финансовых рынков и страхования Санкт-Петербургского государственного экономического университета, назвала главным изменением признание владения этими активами в российской юрисдикции.

По словам Орловой, регулируемых государством площадок для прямой покупки криптовалют неквалифицированными инвесторами в России пока нет. Платформы крупных банков выпускают собственные токены, привязанные к реальным активам, а не торгуют биткоином.

Орлова пояснила, что покупка биткоина и эфира по-прежнему возможна только на иностранных биржах. Механизм покупки через лицензированных Банком России операторов обмена для массового инвестора полноценно не запущен.

Эксперт перечислила риски: колебания цены на 20–30% за день, банкротство или блокировка биржи, потеря доступа к кошельку и изменение правил обращения криптовалют. Средства на биржах не застрахованы.

«Поэтому, по словам эксперта, и риски остаются прежними».

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