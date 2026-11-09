Психолог Ладейщикова объяснила, как сонный туризм помогает семье

Отдых в одиночестве помогает снять перегрузку и снизить напряжение в семье. Важно заранее обсудить его с партнером, рассказала семейный психолог Светлана Ладейщикова, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по сонному туризму в России. Число бронирований отелей и квартир на два-три дня ради уединения и сна выросло на 25%.

По словам Ладейщиковой, такая передышка особенно нужна при сенсорной перегрузке — избытке впечатлений, переживаний и ощущений. Даже в счастливом браке человеку может требоваться время наедине с собой.

Психолог подчеркнула, что отдых не должен вредить семье, а возможность уехать должна быть у обоих супругов. Потребность в уединении нужно подробно обсудить заранее, а не ставить близких перед фактом.

«В противном случае опасения, что мужчина или женщина могут просто на время уйти или уехать, а там у них есть какая-то параллельная жизнь, закономерны. И они, как правило, возникают не на пустом месте», — продолжает психолог.

Ладейщикова отметила, что нехватка личного пространства создает напряжение и почву для измен. При доверии и открытости сонный туризм может стать безопасным для семьи способом восстановить силы.

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