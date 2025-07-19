Росавиация приостановила работу московского аэропорта Внуково

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Во второй половине дня 19 июля Росавиация приостановила работу столичного аэропорта Внуково, воздушная гавань временно не принимает самолеты и не отправляет их по маршрутам, об этом сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

«Аэропорт Внуково. Код ИКАО: UUWW. Введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов», - написал Кореняко.

По словам представителя Росавиации, такие ограничения вводят с целью обеспечить безопасность пассажиров.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы Украины атакуют российские регионы с помощью дронов самолетного типа. В течение дня несколько вражеских объектов были ликвидированы в том числе в Московском регионе.