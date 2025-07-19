ВС РФ за 3,5 часа ликвидировали 14 украинских дронов над Россией
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Российские военные успешно отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые в период с 11:30 до 15:00 обстреливали российские регионы. Противник атаковал четыре российских области с помощью дронов, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
За 3,5 часа дежурными средствами ПВО было ликвидировано сразу 14 украинских дронов. Противник пытался обстрелять регионы России с помощью беспилотников самолетного типа.
Больше всего дронов сбили над Брянской областью. Представители киевского режима атаковали этот регион с помощью восьми БПЛА. Еще четыре дрона сбили над Московским регионом. По одному дрону обезвредили над Тверской и Калужской областями.
Ранее сообщалось, что над Брянской областью были сбиты 12 дронов. Украина обстреливала регион почти час утром 19 июля.