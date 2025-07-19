Украина почти час атаковала Брянскую область 12-ю дронами
Минобороны: над Брянской областью сбиты 12 украинских беспилотников
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Утром 19 июля в период с 7:45 до 8:30 по московскому времени представители киевского режима атаковали Брянскую область с помощью дронов. Все вражеские объекты были успешно ликвидированы, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, для атаки российского региона Украина использовала беспилотники самолетного типа.
Все 12 вражеских объектов были успешно ликвидированы дежурными средствами ПВО.
На момент публикации заметки информации о разрушениях от падения обломков, а также о пострадавших не поступало.
Ранее в Минобороны сообщили, что за прошедшую ночь в общей сложности над российскими регионами ликвидировали 71 дрон.