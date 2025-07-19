Украина почти час атаковала Брянскую область 12-ю дронами

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Утром 19 июля в период с 7:45 до 8:30 по московскому времени представители киевского режима атаковали Брянскую область с помощью дронов. Все вражеские объекты были успешно ликвидированы, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ .

По данным оборонного ведомства, для атаки российского региона Украина использовала беспилотники самолетного типа.

Все 12 вражеских объектов были успешно ликвидированы дежурными средствами ПВО.

На момент публикации заметки информации о разрушениях от падения обломков, а также о пострадавших не поступало.

Ранее в Минобороны сообщили, что за прошедшую ночь в общей сложности над российскими регионами ликвидировали 71 дрон.