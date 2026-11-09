Команда Богородского округа победила на «Мытищинских играх»

Участники прошли 11 этапов, которые проверяли физическую выносливость, точность, теоретические знания и умение действовать командой в стрессовых ситуациях.

Программа включала «Марш-бросок», «Полосу препятствий», «Огневую подготовку», «Стрельбу имитационную из автомата Калашникова» и «Первую помощь». Участники также выполнили задания блоков «Героические страницы истории России», «Воинские звания ВС РФ», «Радиационная, химическая и биологическая защита от ОМП», «Пожарная безопасность» и выступили на смотре строя и песни «Статен в строю, силен в бою».

В конкурсе «Юнкор» ребята фиксировали события и рассказывали о своем отряде. Участница команды Мария Кравченко заняла в этой номинации третье место.

В состав команды вошли Артем Сухорученков из центра образования № 5; Мария Кравченко, Дарья Русановски и Василиса Федосеева из центра образования № 2; Софья Семенова из центра образования № 4; Виктория Аллаярова, Ольга Блохина и Лейла Абдулкафарова из центра образования № 9.

Команду подготовили педагоги и наставники центра допризывной подготовки молодежи А. Ю. Огородников, Р. П. Гордеев, О. Н. Шухмин и А. В. Чаркин. Их опыт, требовательность и поддержка помогли участникам пройти испытания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.