В Центральном парке Королева проведут урок астрономии

Урок астрономии «Шаг в космос» для участников от шести лет пройдет 15 ноября в 18:00 в павильоне «ПРОЗнания» Центрального парка Королева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Парки Королева подготовили семейную программу на 10–15 ноября: творческие мастер-классы, познавательные занятия, спортивные и развлекательные мероприятия.

В Центральном парке в павильоне «ПРОЗнания» 11 и 12 ноября в 17:00 состоятся творческие мастер-классы для детей с возрастными ограничениями 4+ и 10+. 15 ноября в 15:00 здесь проведут «Занятия с микроскопом» (6+), а в 18:00 — урок астрономии «Шаг в космос» (6+). В тот же день в 12:00 на детской площадке пройдет мастер-класс школы танцев «Рассвет» (0+).

В парке «Папанинская дача» 10 и 13 ноября в 16:00 организуют детские мастер-классы (6+). «Веселые старты» запланированы на 10 и 14 ноября в 17:00, турниры по настольному теннису — на 17:30. 14 ноября в 12:00 на сцене начнется семейная программа «Остров дружбы» (6+).

В парке «Костино» 12 ноября в 15:00 клуб «Солнышко» проведет детскую программу «Синичкина столовая» (0+), а в 15:30 начнется экопрогулка «Наш парк». 14 ноября в 11:00 на детской площадке состоится мастер-класс школы танцев «Рассвет» (0+). В 12:00 на сцене покажут программу «Пеппи, Карлсон и все-все-все» (0+).

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

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