2-летний малыш из Ульяновска надел на голову горшок-шлем и застрял

В Ульяновске двухлетний мальчик надел на голову горшок, а снять не смог. Ребенка пришлось вызволять из плена с помощью слесарного инструмента, сообщает МБУ «Управление гражданской защиты г. Ульяновска».

Инцидент произошел в доме на на улице Хрустальной. Мальчик играл в космонавта и решил примерить пластиковый детский горшок в качестве шлема.

Голова малыша полностью скрылась в емкости. Снять его самостоятельно у ребенка не получилось, родители тоже не смогли.

Тогда на место вызвали спасателей. Те с помощью слесарного инструмента аккуратно разрезали пластик и освободили голову малыша. Сам ребенок не пострадал, медицинская помощь ему не понадобилась.

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