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В Рузском округе провели чемпионат и первенство по киокусинкай карате

Более 500 бойцов из десяти регионов приняли участие в соревнованиях по киокусинкай карате 7 ноября во Дворце водных видов спорта «Руза», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во Дворце водных видов спорта «Руза» прошли чемпионат и первенство Центрального федерального округа по киокусинкай карате. Одновременно состоялись 9-е Всероссийские соревнования среди ветеранов по кумите «Турнир мастеров». Участниками стали более 500 бойцов из десяти регионов.

Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев поздравил спортсменов и поблагодарил организаторов за проведение соревнований.

«Уверен, что эти соревнования станут новой страницей в истории развития киокусинкай в России», — сказал Горбылев.

Депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин отметил, что универсальный зал Дворца водных видов спорта много лет принимает соревнования по игровым видам спорта и единоборствам высокого уровня.

«Не в каждом городе Подмосковья можно увидеть сильнейших представителей одного из самых известных и жестких стилей карате», — отметил Сорокин.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.