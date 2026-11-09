В Коломне закрыли Пятницкие ворота кремля на реставрацию

Территорию вокруг Пятницких ворот уже огородили. О ходе подготовки к реставрации 7 ноября рассказал временно исполняющий полномочия главы городского округа Коломна Виктор Верещагин.

«Территорию уже огородили, безопасность — прежде всего. Все основные работы завершим к 850-летию Коломны», — рассказал Виктор Верещагин.

Строители укрепят фундамент и вернут башне монолитность, заменят ветхие деревянные конструкции на стенах и укрепят кирпичную кладку. С южной стороны ворот восстановят участок крепостной стены, а во внутреннем проходе, известном как «башня в башне», — обрушившиеся кирпичные своды.

Впервые на Пятницких воротах установят подъемник для людей с ограниченными возможностями. Он позволит подняться на обзорную площадку и увидеть панораму города.

В ходе реставрации также планируют раскрыть сохранившийся под башней тайный подземный ход XVII века, ведущий к реке.

По проекту внутри башни оборудуют выставочные пространства, посвященные истории коломенского кремля. Для сохранности экспонатов установят современную систему отопления и оборудование для поддержания специального температурного режима.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.