Еще один аэропорт временно приостановил работу в Москве

Вслед за приостановкой работы международного аэропорта Внуково в Москве перестал принимать и отправлять самолеты аэропорт Домодедово. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко .

По словам представителя Росавиации, временные ограничения нужны для того, чтобы обеспечить безопасность пассажирам. Домодедово, как и Внуково, не принимает и не отправляет самолеты до момента, пока не поступит распоряжение, отменяющее ограничения.

На данный момент экипажи воздушных судов и сотрудники аэропортов делают все возможное со своей стороны, чтобы никто не пострадал. Безопасность полетов является приоритетом.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины 19 июля атакуют российские регионы с помощью дронов. Несколько беспилотников было ликвидировано в Московском регионе.