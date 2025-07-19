Средства ПВО РФ уничтожили два БПЛА ВСУ, атаковавших Москву

Спецоперация

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Российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника, которые атаковали Москву. На землю упали обломки, сообщает в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

На месте падения находятся работники городских служб.

Есть ли пострадавшие и повреждения, не сообщается.

Ночью украинские боевики тоже пытались атаковать Москву беспилотниками. Однако средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку БПЛА.