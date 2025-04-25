Мощность взрывчатки, которая убила генерала Москалика, составила 300 грамм

сегодня в 13:04

Мощность взрывного устройства, сдетонировавшего в машине в подмосковной Балашихе, составила около 300 грамм в тротиловом эквиваленте. В СВУ находились поражающие элементы, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Части взрывчатки разбросало рядом с местом детонации. Их изучают эксперты.

Газовый баллон, который был в автомобиле, сделал взрыв более мощным.

В результате взрыва автомобиля погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что за погибшим в Балашихе генерал-лейтенантом Москаликом следили несколько месяцев.